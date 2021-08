Moulins Jacquemart Allier, Moulins Visite du Jacquemart Jacquemart Moulins Catégories d’évènement: Allier

Visite guidée par un guide-conférencier qui vous conduit jusqu'en haut du beffroi, symbole de la franchise municipale, pour découvrir la vue sur Moulins. Visite guidée toutes les 30 minutes, places limités.

Jacquemart
Samedi de 14 h 30 à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
RDV place de l'Hôtel de Ville

1, place de l'hotel de ville 03000 MOULINS
Moulins Champmilan Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

