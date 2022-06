Visite du Haras Tek Vic-sous-Thil Vic-sous-Thil Catégories d’évènement: 21390

Vic-sous-Thil

Visite du Haras Tek Vic-sous-Thil, 2 juin 2022

2022-06-02 – 2022-06-02 Le Moulin Macaire Haras Tek

Le haras est installé en pleine nature sur près de 50 hectares aux portes du Morvan. Environ 40 chevaux sont présents en permanence : poulains, jeunes chevaux, poulinières, chevaux de course au repos, ou chevaux de propriétaires. Visites par les propriétaires.

