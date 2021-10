Lessard-et-le-Chêne Haras de Marancourt Calvados, Lessard-et-le-Chêne Visite du Haras de Marancourt – COMPLET Haras de Marancourt Lessard-et-le-Chêne Catégories d’évènement: Calvados

Lessard-et-le-Chêne

Visite du Haras de Marancourt – COMPLET Haras de Marancourt, 26 octobre 2021, Lessard-et-le-Chêne. Visite du Haras de Marancourt – COMPLET

Haras de Marancourt, le mardi 26 octobre à 14:30

Le haras de Marancourt est un centre d’insémination artificielle équine avec sept étalons stationnés au haras. La visite permettra d’aborder et comprendre : le parcours de l’éleveur, choix de l’étalon pour la jument, le prélèvement de l’étalon, l’insémination de la jument, les étapes du suivi gynécologique etc.. D’autres services sont proposés comme la pension (trotteurs, pur-sangs ou chevaux au repos) ou la préparation de yearlings pour les ventes. Site internet : [www.harasdemarancourt.fr](http://www.harasdemarancourt.fr) Pour les Equidays, le Haras de Marancourt ouvre ses portes pour une visite le **mardi 26 octobre** sur inscription uniquement. Début de la visite à 14h30 pour une durée d’1h à 1h30. **L’événement étant complet, il n’est plus possible de s’inscrire à cette visite.**

Gratuit sur inscription (complet)

Le haras de Marancourt ouvre ses portes pour une visite le mardi 26 octobre. Haras de Marancourt Chemin des Essards 14140 LESSARD & LE CHENE Lessard-et-le-Chêne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lessard-et-le-Chêne Autres Lieu Haras de Marancourt Adresse Chemin des Essards 14140 LESSARD & LE CHENE Ville Lessard-et-le-Chêne lieuville Haras de Marancourt Lessard-et-le-Chêne