Visite du Haras de l’Epine Noire Haras de l’Épine Noire, 24 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Le haras de l’Epine Noire est une exploitation agricole familiale à vocation équine proposant de l’élevage de chevaux de sport (cso) couplée avec une écurie de propriétaires. L’ensemble des bâtiments est installé sur 2,5 Ha comprenant un manège, un barn de 14 boxes, des paddocks, une carrière (en cours), et 13 Ha à l’extérieur du site. Site internet : [www.haras-lepine-noire.fr](http://www.haras-lepine-noire.fr) A l’occasion des Equidays venez découvrir le Haras de l’Epine Noire pour une visite du site avec la propriétaire des lieux, une exposition de photos et document écrit, le tout avec des explications et un échange de questions -réponses avec les visiteurs. **Dimanche 24, mercredi 27 et jeudi 28 octobre** : • Sur réservation uniquement • Début de la visite à **14h00** • Fin de la visite à 16h00 Renseignements et réservations : Mj. JBCOUSIN T/06 82 87 18 35

Gratuit sur inscription

Le Haras de l‘Epine Noire ouvre ses portes pour des visites le dimanche 24, mercredi 27 et jeudi 28 octobre.

Haras de l’Épine Noire 1155 route de Castillon Saint Julien le Faucon 14140 Mezidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Saint-Julien-le-Faucon Calvados



