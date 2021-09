Visite du Haras de la Poterie Haras de la Poterie, 26 octobre 2021, Tourgéville.

Le Haras de la Poterie, situé dans le Calvados, au cœur du pays d’Auge, terre d’élevage par excellence, s’étend sur 80 hectares. Avec environ 60 chevaux et 15 poulinières, l’élevage de chevaux de sport permet la naissance de 15 poulains par an. Venez découvrir le Haras de la Poterie à Tourgeville. Alexa vous propose une visite **le mardi 26 et le jeudi 28 octobre à 14h00** pour découvrir les installations et les chevaux du Haras de la Poterie. Sur inscription. L’événement étant actuellement complet, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente et de vous contacter en cas de désistement.

Gratuit sur inscription

Haras de la Poterie D278a 14800 Tourgéville Tourgéville Calvados



