Visite du Haras de la Perelle, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Pont-l'Évêque. Visite du Haras de la Perelle 2021-10-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-23 Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau

Pont-l’Évêque Calvados Didier Barassin, régisseur de l’établissement étendu sur 100 hectares, nous fera partager sa passion, puis nous présentera à ses pensionnaires. Des chevaux purs sangs, choyés pour en faire de futurs champions.

