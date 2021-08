Visite du hameau habité de La Monédière dont une maison réalisée par l’Atelier Rouget Simon Teyssou architectes Hameau de la Monédière, 17 octobre 2021, Chaumeil.

Visite du hameau habité de La Monédière dont une maison réalisée par l’Atelier Rouget Simon Teyssou architectes

Hameau de la Monédière, le dimanche 17 octobre à 15:00

_La demande portait sur une habitation compacte, de petite dimension, avec une certaine complexité spatiale. Trois influences ont orienté la commande._ _Le vernaculaire local caractérisé par des lits clos disposés dans la pièce principale. L’architecture moderne illustrée par des références de Charlotte Perriand articulant architecture et mobilier. La tradition japonaise exaltant le rapport entre intérieur et extérieur._ _L’architecture proposée fait une synthèse de cette triple demande. Elle apparait en contraste avec les édifices existants du hameau, massifs et ancrés dans le sol. La maison est en bois. Elle se déploie à l’horizontal selon un plan compact et se décolle du sol._ Nous vous proposons une visite à double voix, par le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour.

Gratuit. Sur Inscription.

Hameau de la Monédière La Monédière, 1930 Chaumeil Chaumeil Corrèze



2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00