Visite du Grand Atelier, musée d'art et d'industrie

le samedi 14 mai à Le Grand Atelier, Musée d'art et d'industrie

Châtellerault

le samedi 14 mai à Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie

Visite libre. Profitez de cette Nuit exceptionnelle pour (re)découvrir le musée et ses trois parcours de visite : – Autos, Motos Vélos – L’histoire de la manufacture d’armes de Châtellerault – le Cabaret du Chat Noir

Entrée libre Tout public

