Visite du Foyer des Amis des Marins, 21 juillet 2022, .

Visite du Foyer des Amis des Marins

2022-07-21 18:00:00 – 2022-07-21 19:00:00

Lieu d’accueil des marins de commerce en escales dans les bassins Ouest du Grand Port Maritime de Marseille, géré par une association composée de 20 bénévoles et 4 salariés.

Les différentes activités de l’association sont le transport des marins, l’accueil au foyer, les visites à bord de navires et la gestion des situations de détresse. (Environ 14000 marins accueillis par an.)

Présentation du fonctionnement de l’association des Amis des Marins et rencontre avec les marins du monde entier.

