Visite commentée et animation musicale en mémoire des esclaves. Résidence four à chaux Grand’Anse. De 17h00 à 19h00. Visite réalisée par l’association “**Conseil Patrimonial et Mémoriel Triverain**”. Animation musicale assurée par l’association “**Lakala**”. Moment de poésie lu par “**Oralice**”. Ce four à chaux, daté du début du 19ème siècle, a été utilisé jusqu’à une époque récente. Son bâti fonctionnel encore complet ne manque pas d’élégance architecturale. Les deux autres fours à chaux subsistant en Guadeloupe (l’un à l’Ilet Fajou, l’autre à Capesterre B-E) sont moins anciens et incomplets. Le site du four à chaux a été choisi en raison d’un exceptionnel affleurement calcaire au sud-est de Trois-Rivières près de la ravine Blondeau, alors que le sud de la Basse-terre est généralement une zone totalement volcanique. Cette rareté géologique a fourni l’opportunité de créer une carrière de calcaire et de bâtir cet édifice. Le four a été construit en 1814 sur un site qui était au préalable une importante poterie. Son activité a cessé lors de la création d’une usine de chaux à Rivière Sens à Basse-Terre, qui utilisait les pierres à chaux de la carrière de Trois-rivières jusqu’en 1960. La chaux a toujours été aux Antilles un produit de base, à la fois pour la fabrication des mortiers et comme peinture antiseptique pour les bâtiments de service.

Entrée libre

