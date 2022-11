Visite du fort Saint-André Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Jura Salins-les-Bains EUR 12.5 Le Fort Saint-André ouvre ses portes au public pour des visites guidées ! Venez découvrir le Fort, son histoire et nos illuminations de Noël et terminez la visite par une dégustation de produits locaux comprenant nos vins, du fromage et des salaisons.

La visite dure 1h30.

La dégustation est incluse dans le tarif et la durée.

Sur réservation uniquement info@fort-st-andre.com +33 7 62 89 48 40 Salins-les-Bains

