Visite du Fort Dorsner Giromagny, 18 septembre 2021, Giromagny.

Visite du Fort Dorsner 2021-09-18 – 2021-09-18

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny

EUR Fort Dorsner : Un chef d’œuvre architectural du XIXème en grès rose. Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny ! Plus d’une heure de visite libre dans les souterrains et au milieu de l’architecture militaire. Ouverture au public du sommet, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours. Circuit visite libre à l’extérieur du fort. Visite adaptée aux familles.

Dernière entrée à 17h15.

fort.dorsner@laposte.net +33 6 72 56 42 70

