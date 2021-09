Giromagny Giromagny Giromagny, Territoire de Belfort Visite du Fort Dorsner avec le Groupe de reconstitution 1914-1918 Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Territoire de Belfort

Visite du Fort Dorsner avec le Groupe de reconstitution 1914-1918 Giromagny, 5 septembre 2021, Giromagny. Visite du Fort Dorsner avec le Groupe de reconstitution 1914-1918 2021-09-05 – 2021-09-05

Giromagny Territoire-de-Belfort Giromagny 4 EUR Venez visiter le Fort Dorsner, de la magnifique cour centrale à la vue panoramique, des fossés aux souterrains. Ce dimanche, nous aurons la participation exceptionnelle du Groupe de reconstitution de l’ATT 1914-1918.

Entrée : 4€ pour les +12 ans, 1.50 € pour les 6-11 ans et gratuit pour les -6 ans.

Nécessité de présenter le passe sanitaire. fort.dorsner@laposte.net Venez visiter le Fort Dorsner, de la magnifique cour centrale à la vue panoramique, des fossés aux souterrains. Ce dimanche, nous aurons la participation exceptionnelle du Groupe de reconstitution de l’ATT 1914-1918.

Entrée : 4€ pour les +12 ans, 1.50 € pour les 6-11 ans et gratuit pour les -6 ans.

Nécessité de présenter le passe sanitaire. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Giromagny, Territoire de Belfort Autres Lieu Giromagny Adresse Ville Giromagny lieuville 47.74178#6.82533