Visite du Fort dit de Romainville Fort de Romainville, 18 septembre 2021, Les Lilas.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Romainville

Visite du 19 septembre : Par Christian Lagrange, Conseiller municipal, délégué à la mémoire En partenariat avec l’Amicale des Locataires de la Résidence de l’Avenir Avec la collaboration du Ministère de la Défense et de l’Office National des Anciens Combattants « Navire Avenir* » sculpture monumentale réalisée par les résident.e.s du quartier de l’Avenir aux Lilas et trois artistes (Freddy Tsimba, Sigolène de Chassy et Antonin Heck) dans le cadre du projet Place du Village (Lauréat du budget participatif 2019). Cette œuvre artistique forte matérialise la « Place du village » et participe , de façon positive et créative, inscrite dans la dimension mémorielle du fort, elle permet de se tourner vers l’Avenir , de forger l’identité du quartier et son ouverture sur la ville.

Entrée libre sur inscription. Inscription au Forum des associations les 4 et 5 septembre 2021, stand Direction de l’action Culturelle pôle événementiel et à partir du 6 septembre par téléphone ou par mail

Visites du samedi 18 septembre : Par Thomas Fontaine, historien et auteur du livre Les oubliés de Romainville

Fort de Romainville 10 rue du président Robert Schuman 93260 Les Lilas Les Lilas Petit Pantin – Les Limites Seine-Saint-Denis



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00