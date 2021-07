Pugey Ouvrage de Pugey Doubs, Pugey Visite du Fort de Pugey (Doubs) Ouvrage de Pugey Pugey Catégories d’évènement: Doubs

Visite du Fort de Pugey (Doubs)

le samedi 18 septembre à 14:00

Un spécialiste vous présentera cet ouvrage très particulier, à l’aide de nombreux panneaux explicatifs. C’est le dernier grand fort construit à Besançon, avec emploi du béton.

Entrée libre

Ouvrage enterré de 1890/92 (50 marches à descendre), éclairage, nombreux panneaux pédagogiques, canon de 80 reconstitué, évocation de la Résistance (température 14° et humidité). Ouvrage de Pugey Chemin du Fort, 25720 Pugey Pugey Doubs

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

