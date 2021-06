Fouesnant Phare et Fort de Penfret / Archipel des Glénan Finistère, Fouesnant Visite du Fort de Penfret Phare et Fort de Penfret / Archipel des Glénan Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Le réduit (monotype de 1846) a été construit dans les années 1850-60 pour être abandonné en 1871. Il a été occupé ensuite par les militaires français durant la guerre de 14-18 puis les allemands en 39-45. La visite dure environ 30 minutes avec un guide bénévole de l’association.

L’entrée est gratuite. La visite guidée (30mn) se fait par groupe d’une dizaine de personnes. Il peut donc y avoir un peu d’attente. Pour le moment, le phare ne se visite pas.

L’association Plein Phare sur Penfret restaure le Fort éponyme qui est accolé au Phare. Il est organisé une visite du site avec l’histoire de cette batterie de canon et du réduit le défendant. Phare et Fort de Penfret / Archipel des Glénan île de Penfret, Archipel des Glénan, 29170 Fouesnant Fouesnant Finistère

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

