du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Bouc

Traversée commentée du chenal de Caronte en bateau, suivie d’une visite de l’imprenable fort de Bouc. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 1930, ce site présente un point de vue exceptionnel sur le paysage industriel et maritime qu’il domine.

A partir de 10 ans pour les enfants accompagnés – inscription obligatoire

Traversée commentée du chenal de Caronte en bateau, suivie d'une visite du fort de Bouc. Fort de Bouc Mairie de Martigues, quai d'honneur, avenue Louis Sammut – 13500 MARTIGUES

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T19:00:00

