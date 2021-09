Plougonvelin Fort de Bertheaume Finistère, Plougonvelin Visite du Fort de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Pendant de longs siècles, la rade de Brest a attiré les convoitises des envahisseurs. Dès le Moyen-âge, des postes de protection ont donc été aménagés sur les côtes pour contrôler son entrée. Le plus efficace d’entre eux : Bertheaume, un îlot rocheux situé à trente mètres du rivage, à Plougonvelin. Au 17ème siècle, Vauban y a construit un redoutable fort, qui sera utilisé militairement jusqu’en 1944.

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h – Visite des salles du patrimoine sous-marin (samedi uniquement) / Passe sanitaire exigé pour les personnes majeures.

Le Fort sera accessible samedi et dimanche / Crêperie et buvette sur place en costume, par l’association Bertheaume / Visite des salles du patrimoine sous-marin, par l’AGASM (samedi uniquement) Fort de Bertheaume rue de Bertheaume, 29217 Plougonvelin Plougonvelin Finistère

