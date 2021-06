Paris Ambassade du Japon Paris Visite du faubourg St Honoré 4/5 Ambassade du Japon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite du faubourg St Honoré 4/5 Ambassade du Japon, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris. Visite du faubourg St Honoré 4/5

Ambassade du Japon, le jeudi 17 juin à 14:45

Autrefois, la rue du faubourg Saint-Honoré était un chemin qui menait à un village autour de l’**église Saint Philippe du Roule**. Au XVIIIe siècle, de grands seigneurs commencent à l’habiter pour en faire le lieu privilégié de l’aristocratie en Rive Droite, avec **de beaux hôtels particuliers** qui deviennent rapidement ceux des financiers et de la bourgeoisie d’affaires. Nous débuterons par les hôtels les plus prestigieux qui nous soient restés : les ambassades japonaises, anglaises, américaines, l’hôtel de Beauvau-Craon, actuel **ministère de l’intérieur** et celui de **l’Élysée**, à côté. En arrivant boulevard Haussmann, nous retrouverons ce qui fut le domaine de Nicolas **Baujeon** puis à proximité, l’ancien **hôtel de Rotschild** suivi de l’ancien **hôtel Potocki**. Enfin, c ’est dans la rue Fortunée, qui porte aujourd’hui son nom, qu’Honoré de **Balzac** acheta une maison pour celle qu’il venait d’épouser : Evelyne Hanska. Une occasion de s’attarder sur ce que fut la fin de vie tragique de l’auteur de la comédie humaine.

3h environ. 14 euros . Chaussures de marche ou de sport, masque obligatoire.

C’est aujourd’hui la belle endormie d’un faubourg de luxe. Ambassade du Japon 31 rue du faubourg Saint-Honoré. Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T14:45:00 2021-06-17T17:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ambassade du Japon Adresse 31 rue du faubourg Saint-Honoré. Ville Paris lieuville Ambassade du Japon Paris