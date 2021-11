Sarcelles FacLab IUT Sarcelles Sarcelles, Val-d'Oise Visite du FacLab de Sarcelles et atelier gravure sur bois et création de pièces recyclées FacLab IUT Sarcelles Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

FacLab IUT Sarcelles, le vendredi 26 novembre à 14:00

Venez visiter le FacLab de l’IUT de Sarcelles et ses nombreuses machines en apprenant à utiliser par vous-même plusieurs outils pour concevoir différentes pièces pour différents besoins ! Atelier de gravure sur bois et atelier de réutilisation du plastique via les machines outils du FacLab de l’IUT de Sarcelles, ou comment redonner une seconde vie à la matière ! Visite du FacLab et présentation des machines (imprimantes 3D, laser, gravure, presse hydrolique…) de l’outillage et des projets réalisés par les étudiants !

Venez visiter le FacLab de l’IUT de Sarcelles et ses nombreuses machines en apprenant à utiliser par vous-même plusieurs outils pour concevoir différentes pièces pour différents besoins FacLab IUT Sarcelles 34 boulevard Henri Bergson Sarcelles Val-d’Oise

