Visite du FabLab OpenFactory pour les associations : découverte des machines et des projets Openfactory – Bât. Les Forges Saint-Étienne, jeudi 11 juillet 2024.

Visite du FabLab OpenFactory pour les associations : découverte des machines et des projets Soirée de découverte réservée aux associations stéphanoises Jeudi 11 juillet, 18h00 Openfactory – Bât. Les Forges Réservé aux membres actifs d’associations de Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-11T20:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-11T20:00:00+02:00

OpenFactory désigne l’activité fablab portée par l’association Zoomacom et sa communauté d’usagers-makers. Avec l’Université Jean Monnet, elle anime le fablab du quartier Manufacture de Saint-Étienne.

Openfactory met à disposition de tous les acteurs, professionnels et citoyens, des processus et des outils de conception, fabrication et de production, sous la forme innovante d’une “usine ouverte”, afin de créer les conditions d’un développement économique et social durable sur le territoire.

Son action porte notamment sur l’accompagnement à l’appropriation du concept “Faites-le vous-même” (Do It Yourself) grâce entre autres aux volets service, animation, formation et incubation dans une démarche libre et ouverte.

+ d’infos: https://www.openfactory42.org

Zoomacom organise, pour les associations de Saint-Étienne, une soirée découverte du fablab qui aura lieu le le 11 juillet 2024.

Programme

18h Pot d’acceuil

Pot d’acceuil 18h30 1ère visite du fablab et présentations de projets réalisés

1ère visite du fablab et présentations de projets réalisés 19h 2e visite identique

Openfactory – Bât. Les Forges 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « +33487545616 »}] [{« link »: « https://www.zoomacom.org/ »}, {« link »: « https://www.openfactory42.org »}]

fablab openfactory