Visite du Donjon, Manoir et Jardin de la Salle

Visite du Donjon, Manoir et Jardin de la Salle, 11 août 2022, . Visite du Donjon, Manoir et Jardin de la Salle



2022-08-11 20:45:00 – 2022-08-11 Dans la mystérieuse intimité du soir, offrez-vous l’occasion de faire parler les pierres en suivant la Dame Écarlate du Donjon et Manoir de la Salle,

Attention, elle pourrait se transformer en Dragonne! Cette âme flamboyante vous détaillera les multiples objets liés à l’art de vivre du Périgord d’Antan, dans l’intimité de bougies ornant les escaliers renaissance… Qui remontent, remontent, jusqu’aux animaux fantastiques, secrètement endormis dans les combles depuis le Moyen-âge… Que la lumière soit avec vous dans la nuit! Exceptionnelle visite guidée, dans la mystérieuse intimité du soir, offrez-vous l’occasion de faire parler les pierres en suivant la Dame Écarlate du Donjon et Manoir de la Salle Dans la mystérieuse intimité du soir, offrez-vous l’occasion de faire parler les pierres en suivant la Dame Écarlate du Donjon et Manoir de la Salle,

Attention, elle pourrait se transformer en Dragonne! Cette âme flamboyante vous détaillera les multiples objets liés à l’art de vivre du Périgord d’Antan, dans l’intimité de bougies ornant les escaliers renaissance… Qui remontent, remontent, jusqu’aux animaux fantastiques, secrètement endormis dans les combles depuis le Moyen-âge… Que la lumière soit avec vous dans la nuit! dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville