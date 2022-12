Visite du dôme de Nôtre Dame Libératrice et goûter Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Visite du dôme de Nôtre Dame Libératrice et goûter Salins-les-Bains, 27 décembre 2022, Salins-les-Bains . Visite du dôme de Nôtre Dame Libératrice et goûter Office de tourisme place des salines Salins-les-Bains Jura place des salines Office de tourisme

2022-12-27 – 2022-12-27

place des salines Office de tourisme

Salins-les-Bains

Jura Le jeudi 22 décembre et le mardi 27 décembre, rendez-vous à la chapelle Notre-Dame Libératrice de Salins-les-Bains pour monter au Dôme.

Cette visite d’une heure environ, vous fera découvrir tous les secrets derrière la très célèbre chapelle, allant de sa construction, passant par son symbole, jusqu’à sa rénovation. Vous pourrez apprécier la vue magnifique que vous offre le toit du dôme et partager un goûter réconfortant.

L’accès à la plateforme ne se fera qu’en cas de conditions météos favorables.

Réservation obligatoire. contact@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34 http://www.coeurdujura-tourisme.com/ place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Salins-les-Bains Jura place des salines Office de tourisme Ville Salins-les-Bains lieuville place des salines Office de tourisme Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Visite du dôme de Nôtre Dame Libératrice et goûter Salins-les-Bains 2022-12-27 was last modified: by Visite du dôme de Nôtre Dame Libératrice et goûter Salins-les-Bains Salins-les-Bains 27 décembre 2022 Jura Office de tourisme place des salines Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura