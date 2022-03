Visite du Domaine viticole Claude Bentz Domaine Bentz, 5 juin 2022, Remich.

Visite du Domaine viticole Claude Bentz

Domaine Bentz, le dimanche 5 juin à 16:00

Rendez-vous sur une surface d’un hectare, découvrez et admirez un havre de tranquillité situé derrière les caves du Domaine Claude Bentz. Laissez-vous enchanter par le charme de cet endroit aussi fantaisiste que fantastique. Le “Special Wine Guests”, ces figures en papier-mâché de deux mètres de hauteur mariant le jardinage et la viniculture, se réjouissent de pouvoir vous accueillir. En flânant le long des parterres de roses et d’arbustes soigneusement agencés, entre les haies et arbres fruitiers, les visiteurs rencontreront une société légère, ces dames vertes et ces joueurs de cartes. Le lieu s’ouvre à la magie, celle d’une nature généreuse bigarée de couleurs, de formes et de parfums. L’épanouissement de la flore et des décors représente environ quinze années de travail de jardinier. C’est le fruit de l’engagement de Georgette Bentz, l’épouse de Claude Bentz. La visite pourra également être agrémentée de la dégustation des vins blancs de haute qualité produits par le Domaine Claude Bentz ainsi que de sa première cuvée de Crémant qui sera disponible en octobre. C’est un lieu idéal pour terminer votre visite, un verre à la main, dans une ambiance conviviale.

La visite des jardins est gratuite. L’inscription à la visite guidée est requise au préalable par courriel.

Bénéficiez d’une visite guidée gratuite d’une heure, recevez des explications sur la plantation et la vinification telles que conçues au Domaine Claude Bentz.

Domaine Bentz Remich 36 route de Mondorf Remich Canton Remich



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T19:00:00