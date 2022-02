Visite du domaine viticole – Château Loudenne Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Yzans-de-Médoc Gironde Saint-Yzans-de-Médoc Gironde Situé en bordure de l’Estuaire de la Gironde, le Château Loudenne s’étend sur un superbe terroir de 132 hectares dont 62 hectares de vignes.

Découvrez les vins de la propriété en vente à la boutique.



« Il n’est de grand terroir qui ne regarde le fleuve ». contact@chateau-loudenne.com https://chateau-loudenne.com/ Saint-Yzans-de-Médoc

