Lieu unique en Europe, exclusivement dédié aux événements d’entreprise, le Campus Serge Kampf Les Fontaines, propriété du Groupe Capgemini, est composé d’un superbe château Rothschild et d’un ensemble contemporain de 60 salles de réunion. Le Campus allie ainsi tradition et modernité au cœur d’un magnifique parc boisé de 52 hectares. Un foodtruck permettra à petits et grands de se rafraîchir et de se restaurer. Parking sur place. Dernière entrée: 16h Visite guidée toutes les heures (Durée: env. 1 heure) Ouverture exceptionnelle du Parc au grand public Campus Serge Kampf Les Fontaines 67 route de Chantilly – 60270 Gouvieux Gouvieux Oise

