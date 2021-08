Visite du Domaine équestre Aux prés d’Ulysse Domaine équestre Aux Prés d’Ulysse, 23 octobre 2021, Terres de Druance.

Un domaine équestre respectueux des chevaux, de l’environnement et des humains. Au sein d’un domaine de 24Ha de nature préservée, l’écurie de propriétaires Aux Prés d’Ulysse vient d’ouvrir dans le but d’offrir aux chevaux un mode de vie plus naturel. Nous leur offrons une vie en liberté dans un écosystème riche et diversifiée. Des équi-pistes leur permettent de se déplacer, différentes zones dans l’écurie active leur permettent d’accéder à du foin en libre-service, des abris, une zone de roulade, un bar à minéraux, afin de respecter leurs besoins physiologiques et améliorer leur santé. Et pour respecter la nature nous mettons en place le pâturage tournant, la récupération d’eau de pluie, un poulailler mobile… selon les principes de la permaculture. Quant aux cavaliers et propriétaires ils disposent d’infrastructures de qualité pour jouer ou travailler avec leurs chevaux, d’un ensemble de professionnels pour soigner leurs chevaux et d’une pension complète pour se concentrer exclusivement sur leurs chevaux et développer une relation unique. Le domaine équestre se veut être un lieu de vie, de convivialité et de partage autour du cheval. Site internet : [https://www.auxpresdulysse.com/](https://www.auxpresdulysse.com/) Le Domaine équestre Au Prés d’Ulysse ouvre ses portes à l’occasion des Equidays ! Charlotte vous propose une visite du domaine, de l’écurie active, des équi pistes, l’observation des chevaux en groupe puis un temps d’échanges sur les besoins des chevaux, leur vie en troupeau et les soins par les plantes. Informations pratiques : * Samedi 23, dimanche 24, mercredi 27, jeudi 28 octobre * Visites à 10h et 14h30 (1h30 de visite) * Gratuit sur inscription obligatoire

Le domaine équestre Aux Prés d’Ulysse ouvre ses portes les 23, 24, 27 et 28 octobre pour vous faire découvrir un mode de vie d’un nouveau genre, entre écurie active et paddock paradise.

Domaine équestre Aux Prés d’Ulysse Le Huan Saint Jean le Blanc 14770 Terres de Druance Terres de Druance Calvados



