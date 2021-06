Genève Autre lieu Genève Visite du Domaine des Mattines: la tomate sous toutes ses formes Autre lieu Genève

Autre lieu, le samedi 10 juillet à 10:00

La visite sera assurée par le maître des lieux Jérémy Blondin et sera suivie par une dégustation de tomates puis un apéro du terroir. Maraîcher à Genève depuis 1814 le domaine des Mattines propose depuis 6 générations des légumes de premier choix. Ils allient tradition et innovation afin de proposer un goût et une fraîcheur incomparable tout au long de l’année tout en respectant les exigences agricoles suisses les plus élevées du monde. Une activité conseillée pour les grands comme pour les petits (gratuit jusqu’à 12 ans). Attention 20 billets seront disponibles maximum.

CHF 25.-

