Hôpital San Salvadour, le dimanche 19 septembre à 15:00

Construit à partir de 1872 par Auguste Parent, le domaine de San Salvadour devient en 1879 la propriété du journaliste et maire d’Hyères Edmond Magnier avant d’être racheté par une religieuse, Sœur Candide, qui le transforme en sanatorium et en station thermale. Depuis 1922, l’hôpital est géré par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. C’est actuellement un centre principalement axé sur les soins aux polyhandicapés. La visite des bâtiments historiques sera suivie d’un récital de la soprano Takako Araki Gueit. Rendez-vous : Hôpital San Salvadour, 4312 route de l’Almanarre Durée : 2 h

sur réservation

L'hôpital San Salvadour se dévoile

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

