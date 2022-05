Visite du Domaine de Saint-Gérard chemin de barthélémy -route ti bois Goyave Catégorie d’évènement: Goyave

**Le Domaine de Saint-Gérard** **Barthélémy- route de Ti-bois** **Contact : 0690.18.71.56** **Vendredi à Dimanche : 09h00 à 18h00** **Vendredi : Sur réservation les scolaires** Ce jardin privé présente de nombreuses variétés de plantes ornementales (orchidées,anthoriums), plantes grasses, fougères et plantes médicinales. il s’agrémente d’un bassin peuplé de poissons, nénuphars et d’écrevisses et offre une belle vue sur la mer et montagne . Beau jardin privé avec de nombreuses plantes ornementales,plantes grasses et fougères et plantes médicinales. chemin de barthélémy -route ti bois 97128 Goyave Goyave

