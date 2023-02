Visite du Domaine de Poulanges Lieu-dit Poulanges Parigny-les-Vaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Nievre Et Nouveauté 2023 !

Domaine de Poulanges : Du vin 100% local !

Venez visiter, d’avril à novembre, le joli Domaine de Poulanges accompagné du propriétaire.

Vous découvrirez les vignes, les différentes caves et vous saurez tous les secrets de fabrication des différents vins de Pascal Daviray.

La visite se termine par une dégustation autour d’anecdotes et d’histoires du vigneron.

Rendez-vous les samedis 15 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 5 août, 14 octobre et 4 novembre à 11h.

Interdit aux moins de 18 ans. Tarif unique : 5€.

Interdit aux moins de 18 ans. Tarif unique : 5€.

Billetterie à l'Office de tourisme de Nevers. Pas de remboursement. contact@nevers-tourisme.com +33 3 86 68 46 00

