Découverte du parc romantique aménagé à l’anglaise avec grottes, rocailles et bassins réalisés pour Alexandre Dumas en 1846. Le parc est un écrin de verdure protégeant deux bijoux d’architecture : le château de Monte-Cristo et le château d’If. Erigés en même temps selon les volontés de l’écrivain, le château de Monte-Cristo était la demeure principale et le château d’If le cabinet de travail de Dumas. Dans le château de Monte-Cristo, les collections retracent la vie et l’oeuvre d’Alexandre Dumas. Un authentique salon mauresque est à découvrir à l’étage. Le château d’If ne se visite pas mais on peut voir à travers une porte vitrée le lieu où Dumas puisait son inspiration.

4 € / personne – gratuit pour moins de 8 ans

Château de Monte-Cristo – Demeure d’Alexandre Dumas Pavillon d’accueil – Chemin des Montferrand 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly Yvelines



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00