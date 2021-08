Saint-Michel-de-Montaigne Château de Montaigne Dordogne, Saint-Michel-de-Montaigne Visite du domaine de Michel de Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’évènement: Dordogne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Profitez de visites commentées de la Tour de Montaigne et du château du XIXe siècle. **Visites commentées :** ———————— ### _De la Tour de Montaigne :_ – 10h30 – 12h00 – 14h00 – 15h00 – 17h00 ### _Du château du XIXe siècle :_ – 11h30 – 16h00 **Retraite au flambeau et visite de la Tour de nuit :** ——————————————————- ### _Samedi soir_ – Départ à 20h00, à la tomber de la nuit, pour une balade nocturne autour du domaine et visite de la tour de Montaigne à la lueur des flambeaux **Dégustations de vins :** ————————– ### _Rouges ; Blancs secs ; Rosé ; Moelleux_ – Toute la journée **Expositions :** —————– ### _Sur Pierre Magne et le ferroviaire_ : – Toute la journée ### _Sur les femmes ayant vécu à Montaigne :_ – Toute la journée **Possibilité de restauration sur place** —————————————–

Parc : Gratuit. Tour : 7€. Château : 7€. Tour + Château : 12€.

Château de Montaigne Bourg, 24230 Saint-Michel-de-Montaigne

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

