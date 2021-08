Crouttes Crouttes Crouttes, Orne Visite du domaine de la Galotière à tracteur Crouttes Crouttes Catégories d’évènement: Crouttes

Orne

Visite du domaine de la Galotière à tracteur Crouttes, 30 août 2021, Crouttes. Visite du domaine de la Galotière à tracteur 2021-08-30 – 2021-08-30

Crouttes Orne Crouttes Balade en tracteur dans les vergers du Domaine de La Galotière, suivie de la visite libre des caves. Sur réservation. Balade en tracteur dans les vergers du Domaine de La Galotière, suivie de la visite libre des caves. Sur réservation. +33 2 33 39 05 98 Balade en tracteur dans les vergers du Domaine de La Galotière, suivie de la visite libre des caves. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-04-20 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

Détails Catégories d’évènement: Crouttes, Orne Autres Lieu Crouttes Adresse Ville Crouttes lieuville 48.92963#0.14247