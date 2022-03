Visite du domaine de “CLO-TERRE” Domaine de “CLO-TERRE” Baillif Catégorie d’évènement: Baillif

Visite du domaine de “CLO-TERRE” Domaine de “CLO-TERRE”, 3 juin 2022, Baillif. Visite du domaine de “CLO-TERRE”

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de “CLO-TERRE”

Nous vous proposons de découvrir le domaine “Clo-terre” de 09h30- 17h00. une visite commentée pour découvrir dans un cadre historique un jardin créole de 10 ha où les pratiques traditionnelles aujourd’hui appellées agro-foresterie sont préservées. Vous pourrez découvrir des variétés anciennes comme la pomme calbasse,toupinanbour, pas possible, pate à cheval, adon, zikac, prune café ainsi qu’une large palette de plantes médicinales. Après la visite guidée, un petit marché vous proposera des produits du domaine

Tarif:5 € / sur inscription au 0690 55 29 38 (whatsApp) ou 0690 80 12 91(whatsApp) par mail: tidose971@gmail.com, prévoir chaussures de marches, chapeau et bouteille d’eau.

Nous vous proposons une visite guidée, dans un cadre historique pour découvrir un jardin créole de 10 ha où les pratiques traditionnelles, aujourd’hui appellées agro-foresterie sont préservées. Domaine de “CLO-TERRE” Bovis97123 BAILLIF Baillif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Baillif Autres Lieu Domaine de "CLO-TERRE" Adresse Bovis97123 BAILLIF Ville Baillif lieuville Domaine de "CLO-TERRE" Baillif

Domaine de "CLO-TERRE" Baillif https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baillif/

Visite du domaine de “CLO-TERRE” Domaine de “CLO-TERRE” 2022-06-03 was last modified: by Visite du domaine de “CLO-TERRE” Domaine de “CLO-TERRE” Domaine de "CLO-TERRE" 3 juin 2022 Baillif Domaine de "CLO-TERRE" Baillif

Baillif