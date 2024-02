Visite du Domaine de Chignac Arnac-Pompadour, mercredi 28 août 2024.

A 2km de Pompadour, découvrez le Domaine de Chignac, où naissent et grandissent les poulains de l’élevage du Haras National de Pompadour.

La visite vous permet de découvrir les méthodes d’élevage, de reproduction (monte naturelle, insémination), de sélection des étalons et poulinières, et le suivi mis en place à partir de la naissance du poulain et durant toute sa carrière (puce, carte d’immatriculation, …).

Achat des billets à l’entrée du château ou en ligne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:15:00

fin : 2024-08-28 15:15:00

Chignac

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-pompadour.fr

