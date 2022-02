Visite du domaine d’Alôsnys Alôsnys Curgy Catégories d’évènement: Curgy

Saône-et-Loire

Visite du domaine d’Alôsnys Alôsnys, 4 juin 2022, Curgy. Visite du domaine d’Alôsnys

Alôsnys, le samedi 4 juin à 10:00

Parcs d’animaux, jardin en permaculture, collection d’aromatiques, verger conservatoire, variétés anciennes de légumes, chemin pieds-nus, chamin des menthe, tente de jeux pour enfants, …

3€50

Découvrez un domaine de 3.5 ha ! Alôsnys Alôsnys curgy Curgy Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Curgy, Saône-et-Loire Autres Lieu Alôsnys Adresse Alôsnys curgy Ville Curgy lieuville Alôsnys Curgy Departement Saône-et-Loire

Alôsnys Curgy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/curgy/

Visite du domaine d’Alôsnys Alôsnys 2022-06-04 was last modified: by Visite du domaine d’Alôsnys Alôsnys Alôsnys 4 juin 2022 Alôsnys Curgy Curgy

Curgy Saône-et-Loire