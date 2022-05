Visite du dépôt de céréales chez un négociant agricole Site de Samer – Négoce Vaesken, 19 juin 2022, Samer.

Visite du dépôt de céréales chez un négociant agricole

Site de Samer – Négoce Vaesken, le dimanche 19 juin à 10:00

Venez découvrir où vont tous ces tracteurs remplis de céréales sur les routes de campagne, que l’on croise en juillet et août ! Nous serons là pour comprendre ensemble : – qu’est ce qu’un pont bascule? – comment et pourquoi nous prenons des échantillons dans les bennes? – quelles analyses sont réalisées et pourquoi ? – quelles céréales sont collectées et à quoi elles ressemblent? – comment, où et et combien de temps sont triées et stockées les céréales? Vous pourrez également visiter nos bâtiments vides, prêts à recevoir des tonnes de blé, colza, orge…

Accès libre

Rendez-vous chez le négoce Vaesken

Site de Samer – Négoce Vaesken 143 rue Roger Salengro 62830 Samer Samer Pas-de-Calais



