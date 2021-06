Paris Couvent Saint-François Paris Visite du Couvent des frères franciscains Couvent Saint-François Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite du Couvent des frères franciscains Couvent Saint-François, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite du Couvent des frères franciscains

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent Saint-François

Visite de la chapelle, du cloître et du jardin du couvent. Les frères seront présents et disponibles pour accueillir et donner les indications et précisions sur l’architecture du lieu. Visite libre de la chapelle, du cloître et du jardin Couvent Saint-François 7 rue Marie-Rose 75014 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Couvent Saint-François Adresse 7 rue Marie-Rose 75014 Paris Ville Paris lieuville Couvent Saint-François Paris