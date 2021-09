Charlieu Couvent des Cordeliers Charlieu, Loire Visite du Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Visite du Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers, 18 septembre 2021, Charlieu. Visite du Couvent des Cordeliers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des Cordeliers

Pendant ces deux jours, venez découvrir le Couvent des Cordeliers gratuitement en profitant d’une balade dans le monument.

Masque et présentation d’un pass sanitaire valide obligatoires

Visite du Couvent des Cordeliers Couvent des Cordeliers 1 Chemin des Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, Charlieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charlieu, Loire Autres Lieu Couvent des Cordeliers Adresse 1 Chemin des Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, Ville Charlieu lieuville Couvent des Cordeliers Charlieu