du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Les bénédictines de Notre Dame du calvaire ouvrent exceptionnellement la clôture monastique permettant aux visiteurs de découvrir le cloitre, le réfectoire et les jardins du couvent. Le four à pain du fournil des soeurs sera également mis en marche pour que les visiteurs découvrent l’art de la fabrication du pain au four à bois. Enfin la machine à gaufrette sera aussi en fonctionnement. En lien avec la chapelle du Champs des martyres, un parcours aidera le visiteur à saisir ce qui a pu se vivre dans le couvent durant les heures sombres de la révolution française. Les anciennes prisons , dernières étapes des femmes avant le martyre à Avrillé seront exeptionnellement accessibles. Les bénédictines de Notre Dame du calvaire ouvrent exceptionnellement la clôture monastique permettant aux visiteurs de découvrir le cloitre, le réfectoire et les jardins du couvent. Couvent des bénédictines de Notre Dame du Calvaire à Angers 8 rue Vauvert 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00

