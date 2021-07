Dommartin-le-Franc Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Visite du conservatoire des arts de la métallurgie Usine du bas – Fonderie de Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc

### Découvrez 650 modèles artistiques du XIXe siècle, 1000 objets des arts du feu, 250 machines de fonderie et de forge dans une usine fondée au XIIIe siècle. Profitez de visite libre ou guidée enrichie par une trentaine de kakémonos pédagogiques évoquant l’histoire de l’usine et des collections.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez 650 modèles artistiques du XIXe siècle, 1000 objets des arts du feu, 250 machines de fonderie et de forge dans une usine fondée au XIIIe siècle. Usine du bas – Fonderie de Dommartin-le-Franc 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

