Visite du Conservatoire botanique : dans les coulisses du Conservatoire

2022-07-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-29 16:30:00 16:30:00 Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées est un outil scientifique et technique missionné pour développer la connaissance de la flore sauvage et favoriser sa conservation.

En 1h30 de visite venez découvrir les herbiers d’illustres botanistes : Ramond de Carbonnières, Gaston-Sacaze, Massey….

Le brun, Bosc et Vivant pour les plus contemporains.

