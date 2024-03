Visite du commissaire d’exposition – Gustave Tiffoche, potier-sculpteur Porte Saint-Michel Guérande, dimanche 24 mars 2024.

Visite du commissaire d’exposition – Gustave Tiffoche, potier-sculpteur En compagnie des commissaires d’exposition, découvrez la manière dont l’exposition met en lumière les œuvres et le parcours créatif de Gustave Tiffoche. La visite sera suivie d’un goûter ou d’un… 24 mars et 30 mai Porte Saint-Michel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T15:30:00+01:00

Fin : 2024-05-30T17:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:30:00+02:00

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

