Saint-Denis Collège Juliette Dodu La Réunion, Saint-Denis Visite du Collège Juliette Dodu Collège Juliette Dodu Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Denis

Visite du Collège Juliette Dodu Collège Juliette Dodu, 17 septembre 2021, Saint-Denis. Visite du Collège Juliette Dodu

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Collège Juliette Dodu

Les collégiens vous feront découvrir l’histoire du premier lycée de jeunes filles de La Réunion, et celle de leur voisine : Marguerite Jauzelon, résistante pendant la 2nde guerre mondiale. Vous pourrez également consulter quelques anciens registres d’élèves depuis les années 1950, d’anciens bulletins de rentrées des années 1990 ; voir un film documentaire avec des témoignages d’anciens élèves de l’établissement et redécouvrir les jeux lontan des cours de récréation !

entrée libre, masquée

Visiter le premier lycée de jeunes filles de La Réunion Collège Juliette Dodu 164, rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Denis Autres Lieu Collège Juliette Dodu Adresse 164, rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Collège Juliette Dodu Saint-Denis