Saint-Amour Saint-Amour Jura, Saint-Amour Visite du coeur de ville de Saint-Amour Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Visite du coeur de ville de Saint-Amour Saint-Amour, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Amour. Visite du coeur de ville de Saint-Amour

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Amour

Saint-Amour, est une ville historique avec ses prisons, et ses couvents… Situé à l’extrême sud-ouest de la région de Franche-Comté, elle occupe les premières pentes du massif jurassien tout en débordant sur la plaine bressane toute proche. Découvrez les trésors cachés des XVIème au XIXème siècle de la ville ! Un parcours de visite piétonnier est disponible à l’Accueil Tourisme, venez le découvrir ! Venez découvrir la ville en autonomie ! Saint-Amour 39160 Saint-Amour Saint-Amour Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Amour Adresse 39160 Saint-Amour Ville Saint-Amour lieuville Saint-Amour Saint-Amour