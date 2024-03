Visite du Clos de Maïs Le Clos de Maïs Burie, vendredi 31 mai 2024.

Visite du Clos de Maïs Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973. 31 mai – 2 juin Le Clos de Maïs Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Le Clos de Maïs 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 94 92 05 Jardin secret au cœur du bourg de Burie, le long d’un lavoir orné d’une belle sculpture, le Clos de Maïs se dévoile peu à peu au fil de la promenade guidée ou non par les propriétaires jardiniers. C’est un jardin qui comporte des clématites, des rosiers, des érables japonais, des arbustes à fleurs et de multiples vivaces. L’ambiance est anglaise, avec une touche japonisante… sans oublier un potager plantureux et parfois insolite.

Superficie : 2 500 m²

©Annick Ruff