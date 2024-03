Visite du clos de « La dame verte » Le clos de « La dame verte » Palise, samedi 1 juin 2024.

Visite du clos de « La dame verte » Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le clos de « La dame verte » Entrée : 2 € par adulte | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », vous pourrez découvrir librement les différents jardins ou solliciter les propriétaires pour une visite plus documentée. Ils seront heureux de répondre à vos questions et de vous donner leurs conseils de jardinage et de culture.

Un grand nombre d’arbres, d’arbustes et de vivaces composent les différents espaces. Le nom de la plupart des végétaux est indiqué.

Les arbres d’ornement structurent l’espace et les différents jardins. De nombreux hydrangeas côtoient les rosiers et une grande variété d’arbustes. Les vivaces, les graminées et une belle collection de hostas ponctuent les plates-bandes.

Le jardin a la particularité d’être animé par des poules soies, des coureurs indiens, mais aussi le chien et les chats de la maison. Tout ce petit monde contribue à l’équilibre du lieu.

Le clos de « La dame verte » 11 rue du Maréchal Moncey, 25870 Palise Palise 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Le clos de « La dame verte » est un jardin créé en 2006. Il est arboré par de grands arbres, chênes, hêtre, marronnier, conifères. Des arbres plus rares sont venus s'ajouter, structurent les différents espaces.

Les plates-bandes ont été aménagées au fil du temps et de l’inspiration du moment. Une grande variété de végétaux est présente, hydrangeas, rosiers, hostas, fougères, géraniums vivaces, ponctués par des vivaces. Les couvre-sols sont nombreux et permettent de limiter le désherbage et l’arrosage. Les animaux sont très présents et évoluent librement dans le jardin. Ils contribuent à animer le lieu et participent à son entretien, en particulier les coureurs indiens. Un parking est prévu pour l’occasion.

© Virginie Segard