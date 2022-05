Visite du Clos de la Dame Verte et découverte de plantes peu communes Le Clos de la Dame Verte, 4 juin 2022, Palise.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Clos de la Dame Verte

La visite est libre ou commentée par les propriétaires, qui seront heureux de répondre aux questions et de donner leurs trucs et astuces de jardinage et de culture. Des arbres d’ornement structurent l’espace et les différents jardins. De nombreux hydrangeas côtoient les rosiers et une grande variété d’arbustes. Les vivaces, les graminées et une belle collection de hostas ponctuent les platebandes. Le jardin a la particularité d’être animé par des poules soies, des coureurs indiens, mais aussi le chien et le chat de la maison. Tout ce petit monde contribue à l’équilibre du lieu. **Pour en savoir plus** : [[https://www.youtube.com/watch?v=0bSKAdkfQUA](https://www.youtube.com/watch?v=0bSKAdkfQUA)](https://www.youtube.com/watch?v=0bSKAdkfQUA)

2€ à partir de 18 ans

Le Clos de la Dame Verte est un jardin privé, créé en 2006. C’est un espace arboré de 3000 m2. Une grande variété de végétaux y est représentée et des animaux y évoluent en liberté.

Le Clos de la Dame Verte 11 rue du Maréchal Moncey, 25870 Palise Palise Doubs



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00