Découverte du sommet du clocher St-Firmin, pour un point de vue imprenable à 360° sur Beaugency et ses paysages naturels de bords de Loire. Visites en accès libre le 18 et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Possibilité de réserver dans une limite de 15 places par créneau toutes les heures.

En accès libre avec possibilité de réservation jusqu’à 15 places toutes les heures, 6 groupes de 15 personnes jauge à 90 personnes

La Tour Saint-Firmin Place Saint-Firmin 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

